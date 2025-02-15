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В Москве провели награждение «Евразийской философской премии»

Участник ВОВ Дубровский получил премию «Поколение победителей»
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Газета.Ru

Доктора философских наук и участника Великой Отечественной войны Давида Дубровского наградили специальной наградой «Поколение победителей» в рамках «Евразийской философской премии — 2025», сообщает пресс-служба премии.

Отмечается, что награда вручается за глубокие достижения в области гуманитарной мысли и доблестную службу в годы войны.

Как уточнили в совете Евразийской премии, в который входят ученые-философы 20 ведущих университетов России и стран ближнего зарубежья, награда Дубровского подчеркивает особую связь между борьбой за Родину и интеллектуальным вкладом в ее будущее, вдохновляя следующее поколение.

«Подростком Давид Дубровский добровольно отправился на фронт, движимый патриотическими чувствами. Стал «сыном полка» — мальчишкой, который жил бок о бок с солдатами, помогал в быту и сражался на передовой. Он начал свой путь на войне с санитарной службы, где познал важность взаимопомощи и поддержки, затем освоил работу в артиллерии и даже служил пехотинцем. Пережил контузию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что философ за свою карьеру опубликовал 10 книг и более 250 статей, посвященные сложным аспектам человеческого опыта, например, соотношению сознательного и бессознательного.

В оргкомитете премии отметили, что в Год защитника Отечества особо гордятся тем, что среди философов нашей страны есть выдающийся ветеран, чья жизнь является примером мужества и преданности делу.

Награду Дубровскому вручил его бывший ученик, кандидат философских наук, вице-президент — директор управления исследований и инноваций Сбербанка, заведующий кафедрой инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» Альберт Ефимов. Также он вручил философу памятную серебряную монету «Орден Красной Звезды».

Напомним, премия вручается второй год подряд при поддержке Президентского фонда культурных инициатив фондкультурныхинициатив.рф

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