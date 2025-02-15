Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье прошли обыски в особняках полковников ФСБ РФ

RTVI: обыски прошли в подмосковных домах экс-сотрудников группы «Альфа»
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Следователи провели обыски в особняках полковников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Сергея Неразникова и Игоря Ворошилина, расположенных в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал RTVI со ссылкой на источники.

По данным журналистов, утром 15 февраля сотрудники Следственного комитета РФ нагрянули в два дома в Мытищинском районе и Солнечногорском районе. Первый особняк принадлежит Неразникову, а второй — Ворошилину, отмечается в публикации.

«Оба офицера — бывшие сотрудники группы «Альфа», Центра специального назначения ФСБ РФ. <...> Учитывая богатый боевой опыт «альфовцев» и опасаясь возможного сопротивления, обыски проводились при поддержке вооруженных сотрудников МВД», — говорится в материале.

Из него следует, что позже полковники были доставлены на допрос.

По данным RTVI, обыски прошли в рамках расследования уголовных дел о нападении на двух женщин в поселке Лазаревский в Краснодарском крае. Следователи установили, что над обеими жительницами региона расправились в начале 2000-х годов. Это сделали члены группировки криминального авторитета Виктора Власова, которого арестовали в 2023 году.

Предварительно, интерес следователей к Ворошилину и Неразникову связан с тем, что первый сейчас владеет гостиницей, хозяйкой которой в прошлом была одна из подвергшихся нападению женщин. В настоящее время полковники имеют только статус свидетелей, никаких обвинений им не предъявили.

Ранее в Республике Дагестан задержали сына бывшего чиновника за нападение на полицейского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами