В Подмосковье прошли обыски в особняках полковников ФСБ РФ

Следователи провели обыски в особняках полковников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Сергея Неразникова и Игоря Ворошилина, расположенных в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал RTVI со ссылкой на источники.

По данным журналистов, утром 15 февраля сотрудники Следственного комитета РФ нагрянули в два дома в Мытищинском районе и Солнечногорском районе. Первый особняк принадлежит Неразникову, а второй — Ворошилину, отмечается в публикации.

«Оба офицера — бывшие сотрудники группы «Альфа», Центра специального назначения ФСБ РФ. <...> Учитывая богатый боевой опыт «альфовцев» и опасаясь возможного сопротивления, обыски проводились при поддержке вооруженных сотрудников МВД», — говорится в материале.

Из него следует, что позже полковники были доставлены на допрос.

По данным RTVI, обыски прошли в рамках расследования уголовных дел о нападении на двух женщин в поселке Лазаревский в Краснодарском крае. Следователи установили, что над обеими жительницами региона расправились в начале 2000-х годов. Это сделали члены группировки криминального авторитета Виктора Власова, которого арестовали в 2023 году.

Предварительно, интерес следователей к Ворошилину и Неразникову связан с тем, что первый сейчас владеет гостиницей, хозяйкой которой в прошлом была одна из подвергшихся нападению женщин. В настоящее время полковники имеют только статус свидетелей, никаких обвинений им не предъявили.

Ранее в Республике Дагестан задержали сына бывшего чиновника за нападение на полицейского.