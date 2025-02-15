Активисты «Единой России» возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев вместе с активистами «Боевого братства», МГЕР, «Волонтерской роты» и Юнармии почтили память воинов-интернационалистов, сообщается в Telegram-канале партии.

Отмечается, что они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову.

«Мы сегодня отдаем дань памяти тем, кто сложил жизни, получил ранения, не задумываясь выполнил свой долг, встав на защиту Родины. Исполнил задачи, которые поставила страна. И, конечно, с большим уважением говорим об этих людях», — сказал Якушев.

Он подчеркнул, что это касается и участников Афганской войны, и бойцов специальной военной операции, других военных конфликтов.

«Такие мероприятия важны и для нашего подрастающего поколения. Важно, чтобы ребята знали и слышали истории людей, кто был непосредственными участниками тех событий», — добавил секретарь генсовета партии.