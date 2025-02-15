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Россиянин дважды избил приятеля и напал на полицейского во время задержания

В Ростовской области мужчина избил участкового полиции
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Ростовской области будут судить местного жителя, который дважды избил приятеля и оказал сопротивление полицейскому. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, первое нападение на приятеля ростовчанин совершил еще в 2023 году, он избил мужчину, впоследствии пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Спустя год обвиняемый снова напал на друга, пострадавший успел вызвать наряд полиции.

Прибывший на место участковый уполномоченный попытался утихомирить дебошира, но тот в ответ ударил его. По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела. Выяснилось, что задержанный ранее также был осужден за кражу и уклонялся от административного надзора. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что ростовчанка предложила полицейскому взятку и попыталась съесть деньги. Сотрудники Госавтоинспекции остановили женщину, находившуюся за рулем легковушки, и попросили предъявить документы и сопроводили ее в патрульный автомобиль. Тогда женщина предложила полицейским 12,5 тыс. рублей и выложила наличные на бардачок. Когда стражи порядка предупредили ее об уголовной ответственности за дачу взятки, автомобилистка стала судорожно есть деньги. В азарте она даже укусила за руку полицейского, который попытался ее остановить.

Ранее россиянин, искусавший полицейского в поезде, получил 3,5 года колонии.

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