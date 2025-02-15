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В Калининградской области семь человек пострадали в массовой аварии

В Калининградской области произошло ДТП с участием более чем 10 машин

В Калининградской области произошло массовое ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел между Храброво и Калининградом, на Приморском кольце. По предварительным данным, всего столкнулись более десяти машин, среди них – бензовоз и пассажирский автобус.

На кадрах с места инцидента видно, что у одного из участников серьезно поврежден капот. Какие-либо повреждения на корпусе бензовоза не заметны.

«На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Гурьевского района Евгений Носов», – сообщается в публикации.

По данным управления МВД по региону, в аварии пострадали семь человек, среди них есть несовершеннолетний. Пассажиры автобуса не пострадали.

«Сотрудниками Госавтоинспекции приняты меры для оперативного освобождения проезжей части автодороги», – рассказали в ведомстве.

На данный момент в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярске подросток устроил ДТП с автобусом и пострадавшими.

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