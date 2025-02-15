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Врачи спасли жизнь мужчине с огромной опухолью в почке и тромбом

В Мурманске врачи пять часов удаляли пациенту огромную опухоль почки
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Министерство здравоохранения Мурманской области

Врачи Мурманской областной клинической больницы прооперировали онкобольного пациента с крупной опухолью левой почки и обширным тромбом. Об этом сообщает минздрав региона.

В онкоурологическое отделение больницы был доставлен пожилой мужчина. Врачи обнаружили у него опухоль левой почки с обширным тромбом. Было принято решение провести экстренное хирургическое вмешательство, операция длилась пять часов.

«К сожалению, сохранить левую почку пациента не удалось из-за тромбоза питающих сосудов и нарушения кровообращения в ней. Врачи провели радикальную нефрэктомию, а также извлекли тромб из почечной вены и нижней полой вены. Продольный размер опухоли составил более 10 см», — сообщили в медицинском учреждении.

Спустя шесть суток после операции, мужчина был выписан на амбулаторное лечение для наблюдения у врача-онколога.

Ранее россиянка 20 лет жила с опухолью и обратилась к врачам, когда та стала ей мешать.

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