Врачи спасли жизнь мужчине с огромной опухолью в почке и тромбом

Врачи Мурманской областной клинической больницы прооперировали онкобольного пациента с крупной опухолью левой почки и обширным тромбом. Об этом сообщает минздрав региона.

В онкоурологическое отделение больницы был доставлен пожилой мужчина. Врачи обнаружили у него опухоль левой почки с обширным тромбом. Было принято решение провести экстренное хирургическое вмешательство, операция длилась пять часов.

«К сожалению, сохранить левую почку пациента не удалось из-за тромбоза питающих сосудов и нарушения кровообращения в ней. Врачи провели радикальную нефрэктомию, а также извлекли тромб из почечной вены и нижней полой вены. Продольный размер опухоли составил более 10 см», — сообщили в медицинском учреждении.

Спустя шесть суток после операции, мужчина был выписан на амбулаторное лечение для наблюдения у врача-онколога.

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