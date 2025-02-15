Бухгалтер нижегородского кафе лишилась 5,8 млн рублей, поверив лжеброкеру

Жительница Нижнего Новгорода набрала кредитов на 5,8 млн рублей в надежде заработать на бирже. Об этом сообщает областное управление МВД.

43-летняя бухгалтер одного из кафе полтора месяца общалась в мессенджере с лжеброкером и осталась должна банкам почти шесть миллионов рублей. Неизвестный предложил женщине легкий дополнительный заработок на инвестициях.

Он сообщил, что необходимо внести стартовый капитал на специальные счета и отметил, что чем больше денежных средств будет внесено, тем больше будет сумма прибыли. Не подозревая об обмане, потерпевшая оформила кредиты в разных банках на сумму 5,8 млн рублей, деньги она перевела на различные счета, указанные мошенником. Не получив обещанной прибыли и потеряв связь с лжеброкером, потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Сургутском районе муж и жена лишились накоплений и оформили крупный кредит, поверив в перерасчет пенсий. Деньги семья перевела через банкоматы на указанные аферистами реквизиты. Общий ущерб составил 5,8 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Тольятти женщина взяла деньги работодателя и перевела аферистам 121 млн рублей.