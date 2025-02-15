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Покупатель жестоко избил мужчину в магазине из-за замечания

В Калининграде мужчина сломал ногу покупателю в магазине из-за замечания
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Global Look Press

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в избиении покупателя в магазине, пострадавший госпитализирован с переломом ноги. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 39-летний пациент травматологического отделения местной больницы. Мужчина рассказал, что сделал замечание покупателю в магазине, между ними завязалась словесная перепалка, быстро переросшая в драку, неизвестный жестоко избил пострадавшего, сломал ему ногу и скрылся.

Подозреваемого в нападении удалось задержать, им оказался 50-летний калининградец, возбуждено уголовное дело. Нападавшему может грозить до восьми лет лишения свободы, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что житель Гвардейска обиделся на гостью и избил ее казаном, когда она уснула. Агрессор и потерпевшая участвовали в совместном застолье, во время которого у первого возник конфликт с другим гостем. Потерпевшая пыталась утихомирить знакомого, но тот переключился на нее. Женщину госпитализировали с ушибами, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный мужчина жестоко избил дворника и бросил его в подъезде.

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