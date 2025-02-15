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Адвокат украл паспорт бывшей жены, чтобы тайком продать ее квартиру

Белгородский адвокат продал квартиру бывшей жены, выкрав у нее паспорт
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Адвокат из Белгорода получил три года колонии за мошенничество с квартирой бывшей жены, мужчина продал недвижимость, чтобы решить финансовые проблемы. Об этом сообщает прокуратура региона.

Обвиняемый украл паспорт у бывшей супруги, чтобы завладеть ее квартирой, по данным местных СМИ, у адвоката были сложности с деньгами, и он решил продать квартиру своей бывшей супруги, не сообщив об этом покупателю. С помощью знакомой женщины, которая сыграла роль фиктивной собственницы, он продал недвижимость экс-супруги за 8 млн рублей.

Когда об афере стало известно, мошенника задержали. В отношении мужчины и его сообщницы были возбуждены уголовные дела. Приговором суда белгородцу назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его подельница отделалась штрафом в 250 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что житель Оренбурга попытался сжечь дом, где спали его бывшая жена и дочь. Бывший муж хозяйки дома разбил окно в кухне и, разлив на пол и мебель бензин, поджег его. Затем подозреваемый проник в гараж, где поджег автомобиль, принадлежавший его экс-супруге, и скрылся. Женщина и ребенок смогли спастись из задымленного помещения. Поджигателя задержали.

Ранее россиянин решил отомстить знакомой и сжег ее квартиру.

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