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В Бурятии врачи спасли пенсионерку от мошенников

В Бурятии врачи не дали пенсионерке перевести деньги мошенникам
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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Бурятии едва не осталась без накоплений из-за звонка мошенников, от аферистов женщину спасли медики, случайно услышавшие ее разговор. Об этом сообщает УМВД республики.

Неизвестные связались с 66-летней женщиной от имени бывшего работодателя и предупредили ее о звонке представителей спецслужб, которые проводят расследование по факту финансирования запрещенных организаций.

Спустя некоторое время пожилой женщине позвонил лжеправоохранитель и сообщил, что со счета ее имени совершено несколько банковских переводов в адрес террористических организаций. Чтобы избежать уголовного преследования, пенсионерке нужно было обналичить сбережения и перевести их на якобы безопасные счета.

Разговор пенсионерки услышали врач-терапевт и педиатр, они попытались отговорить женщину от необдуманного поступка и вызвали полицию, перевода средств удалось избежать. Полицейские поблагодарили врачей за неравнодушие и профессионализм и вручили им благодарственные письма.

Ранее в Москве таксист спас пенсионерку от мошенников.

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