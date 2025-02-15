В Бурятии врачи спасли пенсионерку от мошенников

Жительница Бурятии едва не осталась без накоплений из-за звонка мошенников, от аферистов женщину спасли медики, случайно услышавшие ее разговор. Об этом сообщает УМВД республики.

Неизвестные связались с 66-летней женщиной от имени бывшего работодателя и предупредили ее о звонке представителей спецслужб, которые проводят расследование по факту финансирования запрещенных организаций.

Спустя некоторое время пожилой женщине позвонил лжеправоохранитель и сообщил, что со счета ее имени совершено несколько банковских переводов в адрес террористических организаций. Чтобы избежать уголовного преследования, пенсионерке нужно было обналичить сбережения и перевести их на якобы безопасные счета.

Разговор пенсионерки услышали врач-терапевт и педиатр, они попытались отговорить женщину от необдуманного поступка и вызвали полицию, перевода средств удалось избежать. Полицейские поблагодарили врачей за неравнодушие и профессионализм и вручили им благодарственные письма.

Ранее в Москве таксист спас пенсионерку от мошенников.