Врач спас жизнь своей раненой кошке, но попал под следствие

В Италии врач вылечил свою кошку в больнице для людей и попал под следствие

В Италии врач-рентгенолог Джанлука Фанелли спас свою кошку на рабочем месте и попал под следствие. Об этом сообщает Oddity Central.

По данным издания, инцидент случился еще 27 января в городе Аоста. Фанелли выпустил свою кошку Афину погулять. Животное обычно любило забираться на крышу здания, но в этот раз оступилась, упала на мостовую с шестого этажа и получила тяжелые травмы.

Фанелли срочно отвез любимицу к ветеринарам. В клинике признали, что повреждения Афины очень серьезные: у нее были сложные переломы задней части позвоночника и оторвано одно легкое. Рентгенолог решил действовать самостоятельно и поехал с кошкой в больницу, где работал. Там он использовал человеческий аппарат КТ, чтобы сделать снимки Афине, а затем установил ей дренажную трубку в грудную клетку, чтобы откачать жидкость. Это спасло пушистика.

Врач обратил внимание, что занимался реанимацией кошки, когда в отделении не было других пациентов. Но когда история спасения Афины попала в социальные сети, у Фанелли появились недоброжелатели, который возмутило, что кошку оперировали в больнице, а не в ветеринарной клинике.

Дирекция больницы начала проверку в отношении Фанелли. Мужчину могут обвинить в растрате бюджета и лишении пациентов базовых услуг клиники. Сам герой истории не смог внятно ответить, зачем повез кошку в человеческую больницу, хотя ветеринары ей поставили диагноз и были готовы помочь. Врач посетовал на эмоции.

Жена Фанелли вступилась за него и заявила, что «законы людей и законы Вселенной не всегда совпадают».

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