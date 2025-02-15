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Банда из четырех человек нападала на прохожих в Красноярске и избивала их

В Красноярске арестовали хулиганов, которые вчетвером нападали на прохожих
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Global Look Press

В Красноярске поймали банду из четырех молодых людей, которые нападали на прохожих из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в краевом управлении СК России.

По версии следствия, вечером 12 февраля подозреваемые толкали женщин и детей на улице Можайского. Затем пьяная компания избила незнакомого 15-летнего юношу. Потерпевший смог убежать от злоумышленников, которые гнались за ним некоторое время.

Далее бандиты наткнулись на молодую пару, избили юношу и попытались отобрать у него часы, пригрозив игрушечным пистолетом. Его юная спутница стала звать на помощь. Услышав крики, на улицу вышли родители девушки, ее отца, собиравшегося дать отпор, хулиганы тоже избили и скрылись.

Как сообщается, участникам банды от 16 до 19 лет, их нашли по горячим следам и заключили под стражу.

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