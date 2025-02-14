«Вся кровать в крови»: бездомные собаки напали на калининградку и покусали ее за ноги

В Калининграде три бездомные собаки до крови искусали 18-летнюю девушку

Три бездомные собаки напали на 18-летнюю девушку в Калининграде. Об этом «Клопс» рассказала мать пострадавшей.

Инцидент произошел 13 февраля, в тот день калининградка решила прогуляться вдоль залива в Прибрежном. Во время прогулки навстречу Ульяне выскочили агрессивные псы, сперва облаяв жертву, они набросились на нее и повалили на землю.

Девушка обратилась за помощью к двум проходившим мимо женщинам, они отогнали этих собак и вызвали скорую. Другой прохожий дал Ульяне кофту, чтобы она могла прикрыться, так как собаки полностью разодрали ее джинсы.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей обработали раны, но швы накладывать не стали. Особенно у девушки пострадала левая нога. По словам ее матери, раны по-прежнему кровоточат даже через бинты.

«У нее вся кровать в крови. Дочь ездит на такси в больницу на уколы и перевязки», — объясняет родительница.

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