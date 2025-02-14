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Житель Петербурга ответит за 14-летней давности похищение мужчины в Ленобласти

Петербуржца будут судить за участие в похищении мужчины 14 лет назад
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РИА Новости

Петербуржец, который более 14 лет назад участвовал в похищении мужчины с целью вымогательства, предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура Ленобласти.

По версии следствия, в июне 2010 года обвиняемый следил за домом жертвы во Всеволожском районе и сообщил о его передвижениях семи сообщникам. Те, под видом сотрудников ДПС, остановили автомобиль потерпевшего, усадили его в свою машину, где заковали в наручники. Затем бандиты вывезли мужчину в лес, где под угрозами он согласился передать им 20 млн рублей.

Длительное время обвиняемый скрывался, хотя его подельники были задержаны и осуждены. В ближайшее время приговор выслушает и 38-летний житель Санкт-Петербурга, обвинительное заключение по его делу уже передано в суд.

Ранее житель Башкирии попал под суд за преступление, совершенное более 30 лет назад.

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