Двух пассажирок с инвалидностью сняли с авиарейса из-за веса их колясок

Американок с инвалидностью сняли с рейса из Копенгагена в Бостон из-за их инвалидных колясок. Об этом они рассказали каналу NBC Boston.

Дези Форте и Марли Робинсон, члены хоккейной команды Boston Whiplash для людей с ограниченными возможностями, прилетели в Данию на турнир и спустя 10 дней должны были вернуться обратно прямым рейсом авиакомпании Scandinavian Airlines. Они прошли регистрацию и уже заняли свои места в салоне, однако буквально за пять минут до вылета бортпроводники попросили их покинуть самолет. По словам спортсменок, сначала им не объяснили причину, но позже они узнали, что это было связано с весом их инвалидных кресел.

Авиакомпания разместила пассажирок в гостинице, а спустя несколько часов предоставила им билеты на завтрашний рейс. Однако женщины так и не поняли, почему вообще возникли проблемы. В Scandinavian Airlines заявили, что это было недоразумение, связанное со специальным разрешением, необходимым для перевозки тяжелых инвалидных колясок.

«Они очень извинялись, и мы это ценим. Но мы не должны были проходить через это», — уверена Робинсон.

Ранее представитель авиакомпании «Победа» «штрафовал» в аэропорту Саратова опаздывающих пассажиров, угрожая не пустить их на рейс.