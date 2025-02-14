На Урале мужчина пришел к соседям с топором и ранил пожилую женщину и ребенка

В Курганской области пьяный мужчина напал с топором на пенсионерку и ребенка

Житель города Далматово напал с топором на своих соседей. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь двух лиц, сообщает СУ СК России по Курганской области.

Сегодня днем 62-летний местный житель выпил и, вооружившись топором, пришел в дом своих соседей, где совершил нападение на находящихся там людей. В результате пострадали 70-летняя женщина и ребенок, чей точный возраст неизвестен.

Раненая пенсионерка смогла выбежать на улицу и сообщить об инциденте в правоохранительные органы. На место выехали полицейские, они задержали нападавшего около его дома. Потерпевших доставили в больницу, информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Обстоятельства случившегося и мотивы злоумышленника устанавливаются.

Ранее петербуржец изувечил пожилую мать топором.