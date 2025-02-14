В «Единой России» рассказали о развитии технологий на базе Центра беспилотных систем

Владимир Якушев: в России нужно создать отрасль военных и двойных технологий

В России необходимо создать полноценную отрасль военных и двойных технологий. Об этом на заседании набсовета Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) рассказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он напомнил, что партии с начала СВО направила военным помощь на 14 млрд рублей, включая закупки тысяч зарубежных беспилотников.

«Для этого необходимо сфокусировать работу центра на прорывных направлениях: это искусственный интеллект, современные системы связи, автономные платформы; создать экосистему оборонных инноваций, конкурентоспособную на мировом уровне; разработать и запустить законодательные и финансовые механизмы, которые снимут барьеры для таких инноваций», — приводятся его слова на сайте партии.

По его мнению, повысить качество этой работы может вхождение в состав учредителей центра представителей правительства.

«Все, о чем я сейчас сказал, по сути, уже отражено в нашей народной программе: модернизация военной сферы, внедрение современных информационных комплексов, доведение доли современного вооружения в армии до 70%», — добавил он.

Якушев уточнил, что создание ЦБСТ и достигнутые результаты стали патриотизмом в действии. По его словам, за год центр поставил в боевые части 55 тыс. российских беспилотников и систем РЭБ. Он уточнил, что 35 технических решений по заказу Минобороны полностью разработаны в центре. По его словам, 41 изделие прошло боевую апробацию, а также запущена специализированная платформа для военных закупок.

В свою очередь, председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что в 2025 году работа центра будет сосредоточена на поддержке команд разработчиков технологий и продуктов двойного назначения, а также создании в стране рынка воентеха.

Напомним, ЦБСТ был создан «Единой Россией» с фондом «Наша правда». Сегодня он объединяет более 250 организаций разработчиков и производителей изделий спецназначения для нужд ВС РФ.