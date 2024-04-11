Врач рассказала о полезных свойствах черемши для здоровья

В диком чесноке — черемше содержится большое количество витаминов, положительно влияющих на здоровье. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

«Много витамина К — для нормальной свертываемости крови, чтобы не было кальцинатов в сосудах. Зеленый цвет — это бета-каротин, предшественник витамина А — для нормальной работы иммунной системы, выработки антител, обновления кожи и слизистых. В черемше есть лютеин и зеаксантин. Черемша улучшает капиллярное кровоснабжение тканей и слизистых. В ней есть витамины группы В, калий, магний. Также это растение обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами», — уточнила врач.

При этом людям, склонным к образованию камней в почках, лучше ограничить потребление черемши, предупредила Соломатина. Исключить ее из рациона рекомендуется также при гастрите, язве, колите и панкреатите, добавила она.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого рассказал «Газете.Ru», что местные сезонные овощи и зелень всегда полезнее и питательнее, чем привезенные издалека из-за наибольшей концентрации витаминов, которая при длительном хранении и транспортировке постепенно снижается. При этом полезнее всего весной будут такие продукты как черемша, редис и ревень, уточнял он.

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