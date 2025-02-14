Безработную женщину арестовали из-за раздавленной в магазине булочки за один доллар

В Японии местную жительницу арестовали по обвинению в порче имущества из-за раздавленной булочки. Об этом написала национальная газета The Mainichi.

В начале этой недели женщина зашла в продуктовый магазин в Фукуоке и взяла в руки упаковку с четырьмя булочками с черным кунжутом и сливочным сыром. На глазах у владельца торговой точки она раздавила одну из них большим пальцем, но не стала платить и вышла на улицу. Мужчина погнался за посетительницей, преследовал ее около километра и задержал. Сообщается, что пакет булочек стоил 181 иену (или $1,19).

В тот же день 40-летнюю местную жительницу арестовали за «преступное нанесение ущерба». Задержанная, оказавшаяся безработной, утверждала, что «только проверила твердость булочки, слегка надавив на нее рукой». Несмотря на то, что упаковка осталась целой, по мнению полиции, продукт стал непригодным для продажи, так как вид одной из булочек был испорчен. Кроме того, продавец, задержавший нарушительницу, заявил, что она уже несколько раз поступала аналогичным образом. Какое наказание грозит японке, не уточняется.

Ранее в Башкирии мужчина совершил ограбление ради трех бутылок пива и пачки сигарет.