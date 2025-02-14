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Мужчина подделал свидетельство о смерти деда, чтобы получить отпуск на работе

OC: сингапурец подделал свидетельство о смерти деда ради отпуска и был оштрафован на $4000
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Shutterstock

Мужчина подделал свидетельство о смерти дедушки, чтобы получить отпуск на работе, пишет Oddity Central.

29-летний житель Сингапура Барат Гопал был оштрафован на $4000 за подделку свидетельства о смерти своего деда, чтобы получить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. Инцидент произошел, когда мужчина, работавший аналитиком по операциям финансирования безопасности, узнал об измене своей девушки. По его словам, он был настолько расстроен, что не мог сосредоточиться на работе.

Вместо того чтобы дождаться положенного отпуска, Гопал решил воспользоваться оплачиваемым отпуском по семейным обстоятельствам. Он сообщил своему руководителю, что ему нужно срочно поехать на похороны дедушки в Индии. Руководство удовлетворило его просьбу, но потребовало предоставить свидетельство о смерти.

Чтобы выиграть время, Барат заявил, что сможет отправить документ только после возвращения из Индии. Тем временем он подделал документ, причем сделал это так некачественно, что начальник потребовал оригинал свидетельства. Осознав, что обман могут раскрыть, мужчина уволился с работы, однако это не спасло его от уголовного дела и крупного штрафа.

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