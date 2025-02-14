Пожилой паре россиян одновременно провели операции на сердце

Врачи Городской клинической больницы №12 имени Буянова в Москве синхронно провели операции на сердце пожилой семейной паре. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказала кардиолог больницы Мария Юняева, на момент госпитализации пациентке было 75 лет, а ее супругу — 86 лет. Ранее мужчине была выполнена операция по имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора, но пришло время заменить устройство. Его супруге, которая теряла сознание из-за проблем с сердцем, требовалась установка кардиостимулятора.

«За период госпитализации мы видели, насколько трепетно, с заботой и теплом пациенты относились друг к другу. Пациентка Галина Евгеньевна была выписана на два дня раньше своего мужа, но в день выписки Анатолия Ивановича она, конечно, присутствовала, и они вместе отправились домой. Эта семейная пара стала для нас маяком настоящей верной любви», — поделилась Мария Юняева.

Ранее в Кирове врачи спасли 13-летнюю девочку с гноем в мозге.