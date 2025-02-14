Гигантский питон был найден ползущим по больничной палате в Малайзии, пишет Mirror.

В одной из больниц столицы Малайзии, Куала-Лумпура, произошел необычный инцидент. Питон длиной более двух метров и толщиной с человеческую руку был обнаружен в больничной палате. К счастью, в момент появления змеи в помещении не было пациентов. Три сотрудника больницы попытались справиться с непрошенным гостем. Один из них схватил голову питона голыми руками, второй удерживал хвост, а третий держал открытым контейнер для медицинских отходов, чтобы поместить туда змею. Однако рептилия оказалась слишком большой, и попытка не увенчалась успехом.

Местные жители отреагировали на происшествие с юмором. Один из них сравнил змею с «шлангом пылесоса», а другой пошутил, что это пациент превратился в змею, «чтобы сбежать из палаты». В больнице добавили, что пока не знают, как питон оказался в палате, но проведут в связи с этим внутреннее расследование.

Ранее в Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад.