Предприятия «Роснефти» поучаствовали в общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Предприятия «Роснефти» по всей стране приняли участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью», сообщается на сайте компании.

Отмечается, что акция приурочена к Международному дню книгодарения, который ежегодно празднуют 14 февраля. В рамках акции волонтеры «Роснефти» передали книги в городские и сельские библиотеки, музеи, образовательные и медицинские учреждения.

Так, «Тюменнефтегаз» поддержал издание книги Сергея Полонского — «9 Великих битв 1941–1945», что особенно важно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Книга содержит исторические факты, карты и фотографии, что способствует сохранению памяти о тех событиях.

В свою очередь, «Самаранефтегаз» подарил библиотеке поселка Осинки книги различных жанров, включая красочные иллюстрированные энциклопедии в 32 томах. Фонд библиотеки составляет более 16 тыс. экземпляров.

Кроме того, активисты Куйбышевского НПЗ передали более 100 книг в самарскую школу-интернат №136 для детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом Новокуйбышевский НПЗ передал более двухсот новых изданий в библиотеку городской соцгостиницы, где временно размещаются родители с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники Сызранского НПЗ подарили книги пациентам педиатрического отделения и отделения детской хирургии Сызранской больницы.

Также волонтеры «РН-Ванкор» передали детские издания в Краевой цента семьи и детей, а сотрудники «Оренбургнефти» собрали книги детям, находящимся на лечении в детском отделении городской больницы в городе Бузулук, а также жителям местного дома милосердия «Оберег».

Отмечается, что на предприятиях компании также ежегодно проходит акция по книгообмену. Например, сотрудники «РН-Северо-Запад» собирают в специальный терминал как новые и старые книги. В этом году собрано более 300 книг, которые передадут в сельские библиотеки Ленинградской области.