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Заповедник предложил посетителям написать на лакомстве имена бывших и скормить его волкам

В США заповедник предложил написать на угощении имя бывшего и отдать его волкам
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Depositphotos

Заповедник дикой природы в Миддлбурге (Пенсильвания, США) запустил ко Дню святого Валентина акцию для тех, кто хочет «залечить разбитое сердце». Гостям природной территории предлагается приобрести лакомство для волков, написать на нем имя своего бывшего, а затем скормить угощение животным. Об этом сообщает ABC News.

Впервые акция прошла во время пандемии — мероприятие пользовалось большим успехом, с тех пор акция стала ежегодной. За пять долларов (около 450 рублей) гость заповедника может приобрести специальное собачье печенье и написать на нем имя бывшего возлюбленного — угощение отдадут волкам в День всех влюбленных.

Вырученные от акции средства пойдут на работу заповедника, в частности на уход за 300 млекопитающими и птицами, которые проживают на его территории.

Похожую акцию 14 февраля проводит Бронксский зоопарк в Нью-Йорке — в День святого Валентина гости зоосада могут принять участие в мероприятии «Назови таракана». За 15 долларов (около 1300 рублей) мадагаскарскому таракану присвоят имя бывшего партнера.

Ранее стало известно, какую сумму россияне планируют потратить на День святого Валентина.

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