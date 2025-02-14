«Угрожал вырвать ноги»: водитель маршрутки ополчился на школьницу из-за проблем с оплатой

В Барнауле местная жительница пожаловалась на водителя маршрутки, который ополчился на ее дочь после проблем с оплатой проезда, а также из-за перевода оплаты за проезд по номеру телефона. Об этом женщина рассказала в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

По ее словам, дочь попала в неприятную ситуацию 14 февраля, когда села на маршрутку №47. У ребенка не было с собой наличных, а принимать оплату картой водитель не стал.

«Водитель отказался и по карте принимать оплату, и переводом. <..> Всю поездку до школы не прекращал орать, возмущаться, выгонял из Газели. Потом все же дал номер, я перевела оплату, и тут он еще больше стал орать, что нужно оказывается было перевести не на карту по номеру телефона, а на мобильную связь. <...> Угрожал, что если его карту из-за ее 35 рублей заблокируют, он ее выловит и ноги вырвет», — поделилась горожанка.

Женщина отметила, что водитель провез ее дочь до конечной остановки, из-за чего она опоздала на первый урок.

Автор сообщения отметила, что у нее не всегда есть возможность дать дочери наличные и попросила власти ввести возможность оплаты проезда картой.

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