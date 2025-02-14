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Ожидающая близнецов женщина родила тройню, удивив врачей

WOB: китаянка, ожидающая близнецов, неожиданно родила тройню, удивив врачей
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Shutterstock/FOTODOM

Ожидающая близнецов китаянка родила тройню, удивив врачей, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, женщина, готовившаяся к рождению близнецов с помощью кесарева сечения, обнаружила во время операции, что у нее тройня. После того как врачи извлекли двух младенцев и готовились завершить операцию, роженица почувствовала движение внутри себя и закричала. Медицинский персонал немедленно провел дополнительный осмотр.

Как позже объяснил один из медиков, предыдущие УЗИ не показали наличие третьего плода, вероятно, из-за его необычного положения, которое «заблокировало» его от видимости на снимках.

Третий ребенок был успешно извлечен, и роды завершились благополучно. Для семьи, ожидавшей появления двоих детей, новость о третьем младенце стала полной неожиданностью.

Ранее в США родившегося на парковке пивоварни ребенка назвали в честь пива.

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