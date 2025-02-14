Крымчанин предложил пятикласснице посмотреть его домашних животных и надругался над ней

В Севастополе 57-летнего жителя признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, зимой 2024 года мужчина познакомился с пятиклассницей. Он вошел к девочке в доверие и пригласил ее в гараж под предлогом показа своих домашних животных. Заманив на свою территорию, злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием школьницы и совершил преступление.

О случившемся потерпевшая рассказала матери, и та написала заявление в полицию. Мужчину поймали и заключили под стражу.

«Гагаринский районный суд г. Севастополя приговорил виновного к 12,6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен 1 год ограничения свободы после освобождения из колонии», — говорится в сообщении ведомства.

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании в пользу жертвы компенсации морального вреда.

Ранее в Удмуртии мужчину осудили за надругательство над малолетней дочерью.