Ученый объяснил свои слова о том, что первый секс должен заканчиваться беременностью

Директор петербургского НИИ акушерства, профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии медицинского факультета СПбГУ Игорь Коган заявил, RTVI, что информация о том, что он предлагал рожать в 16 лет, — фейк, а слова вырвали из контекста.

В ходе выступления член-корреспондент РАН накануне рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются женщины при планировании беременности. Однако позже он сообщил, что в своей речи не призывал именно рожать с 16 лет. Ученый добавил, что адресовал свои слова врачам, и они его поняли.

«16 лет — раннее начало половой жизни. Я говорю — да, это ужасно, но для того, чтобы нам преодолеть вот эту неблагоприятную демографическую ситуацию и снизить осложнение беременности, частоту и так далее, есть два решения», — пояснил Коган.

Профессор сказал, что нужно принять решение о том, что создание семьи и деторождение должно происходить в «оптимальном возрасте» — а именно в 20–25 лет. Коган добавил, что нужно учитывать промежуток времени от начала половой жизни до родов — чем он короче, тем ниже шансы на осложнение беременности и проблемы у новорожденного.

Видео с трансляции, где ученый сделал резонансное заявление, опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

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