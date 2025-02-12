Россияне назвали лучшие города для романтического путешествия

Большинство (82%) россиян отмечают романтические праздники, а вторым по популярности способом празднования являются мини-путешествия. В 2025 году 87% россиян планируют отправиться в романтическую поездку, из них 69% — по России. Внутри страны для таких поездок чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Краснодарский край, Золотое кольцо России, Кавказ и Казань.

Это показало исследование Отелло (сервис бронирования отелей от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

82% россиян, состоящих в отношениях или зарегистрированном браке, отмечают романтические даты — 14 февраля (День святого Валентина) и 8 июля (День семьи, любви и верности). Чаще всего эти праздники отмечают в домашней обстановке (65% респондентов), в романтическом путешествии продолжительностью 1-2 дня (44%) или за ужином в ресторане (37%).

Как показало исследование, женщины в два раза чаще мужчин выбирают такой способ отпраздновать как посещение спа-комплекса или бани и в полтора раза чаще — посещение музея, театра, выставки или экскурсии. Для тех, кто еще не решил как отметить, Отелло подготовил тест «Какая вы парочка» — его можно пройти до 15 февраля и получить персональную рекомендацию, куда лучше поехать в романтическое путешествие.

Большинство россиян хотя бы раз организовывали романтические путешествия со своей второй половинкой и хотят еще. Больше всего во время романтических поездок россияне любят гулять на свежем воздухе (76%) и исследовать город (72%). Многие также предпочитают ходить по ресторанам и барам (53%), просто проводить время наедине (50%) или посещать театры, музеи и выставки (43%).

Самым романтичным городом России, который идеально подходит для таких поездок, по мнению респондентов, является Санкт-Петербург — его выбрали 58% опрошенных россиян. Также в топ-5 наиболее романтичных городов вошли Сочи (8%), Москва (6%), Казань (5%) и Калининград (4%). В ближайшие три месяца (февраль-апрель) дешевле всего можно остановиться в Санкт-Петербурге, где средняя стоимость одной ночи составляет 4900 рублей. Дороже — в Казани, 8100 рублей.

В 2025 году отправиться в романтическое путешествие планируют 87% респондентов. Из них большинство (69%) собираются в поездку по России, а 23% хотят отдохнуть недалеко от дома, за городом. Среди тех, кто планирует отправиться в путешествие по России, треть респондентов (33%) выбрали Санкт-Петербург. Также в топ-5 направлений вошли Краснодарский край (23%), Золотое кольцо России (21%), Кавказ (14%) и Казань (13%).

Останавливаться во время такого путешествия опрошенные россияне планируют в апартаментах или квартирах (20%), примерно такое же количество респондентов (19%) выбирают гостевые дома или коттеджи, а 17% отдают предпочтение отелям 4 звезды. Четверть (25%) готовы потратить на предстоящую романтическую поездку от 70 до 100 тысяч рублей — из расчета на двоих, включая расходы на дорогу, проживание, еду и развлечения. Еще 18% рассчитывают на бюджет от 100 до 150 тысяч рублей, а 17% — от 50 до 70 тысяч рублей.

Больше трети респондентов (33%) предпочитают устраивать романтические встречи раз в несколько месяцев, 30% — несколько раз в месяц, а 22% устраивают свидания только по праздникам. Самым популярным типом досуга во время свиданий стал поход в кафе или ресторан (73%). Также в тройку лидеров вошли прогулки по городу, паркам (59%) и романтические мини-путешествия (50%). Наименьшей популярностью пользуются парные мастер-классы (4%).

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