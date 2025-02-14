Эксперт объяснил, зачем в России вкладывают миллионы в киберспорт

Киберспорт в России переживает этап стремительной трансформации: из нишевого увлечения в социальную значимую индустрию. Однако за фасадом турниров с многомиллионными призовыми фондами и растущей аудиторией скрываются вызовы, которые могут сдерживать развитие отрасли, рассказал «Газете.Ru» Денис Крюков, руководитель отдела медиа-проектов и киберспорта Astrum Entertainment.

«Основным драйвером развития киберспорта является синергия между технологиями, бизнесом и образованием. Ключевой задачей здесь становится интеграция киберспорта в культурный код. Например, коллаборации с традиционным спортом после «Игр будущего» в Казани показали, что гибридные форматы привлекают не только молодежь, но и семейную аудиторию, что способно изменить восприятие индустрии в долгосрочной перспективе», — объяснил он.

По словам эксперта, технологии меняют саму суть соревнований. Внедрение VR/AR, улучшение сетевой инфраструктуры — это переход к иммерсивным форматам, где зритель становится частью события.

«Но пока на технологическом уровне мы зависим от зарубежных платформ, и преодоление этого фактора — один из приоритетов отечественных компаний», — отметил Крюков.

Главный вызов — кадровый голод. Для удовлетворения спроса в вузах открываются игровые и киберспортивные факультеты, однако общая система подготовки кадров все еще формируется. России нужны не только игроки, но и судьи, аналитики, менеджеры — профессионалы, способные вывести индустрию на уровень FIFA или NHL.

«Благодаря активной работе по этому направлению ожидается, что скоро отрасль пополнится большим количеством специалистов, что позволит России организовывать мероприятия мирового уровня», — заметил он.

Второй вызов — общественное восприятие. Отношение к киберспортсменам меняется, но стереотип о «несерьезности» индустрии жив. Чтобы вывести его за рамки субкультуры, нужна системная работа. Киберспорт уже включается в образовательные программы, проводятся просветительские кампании, однако недостаточно активно и широко для изменения общественного мнения.

«Третий барьер — финансирование. Государство и бизнес инвестируют, но часто — точечно, а основная инициатива все еще исходит от частных компаний. Например, призовой фонд LAN-финала Astrum League по Warface, который стартует 13 февраля, составляет внушительные 10 млн рублей», — отметил эксперт.

От нехватки инвестиций страдают региональные киберклубы, которые, к тому же, относятся к индустрии развлечений и платят налог со ставкой в 20%, однако если им присвоят статус спортивных, то ставка опустится до 6%. Децентрализация инвестиций необходима в том числе, чтобы избежать формирования «пузыря» вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, что оставляет другие регионы без возможностей.

«Киберспорт сегодня — полноценная экономическая отрасль, оказывающая влияние как на внутренние процессы, так и на позиции России на мировой арене. Вложения в него оправданы долгосрочными экономическими целями. Индустрия генерирует спрос в том числе в смежных областях: IT-разработка, event-менеджмент, маркетинг и прочее. Строительство киберспортивных арен и модернизация сетевых технологий способствуют росту IT-сектора. Для крупных компаний киберспорт — канал коммуникации с молодежью, а их спонсорские вложения (например, «Билайн» поддержал женский киберспорт и стал спонсором в турнире Valkyrie League по Warface) — это не только поддержка индустрии, но и инвестиции в цифровую экосистему страны», — подчеркнул Крюков.

Важен и геополитический аспект. Успехи российских команд, таких как Team Spirit, — это мягкая сила. Они формируют позитивный имидж страны в цифровом мире, где конкуренция идет не за территории, а за внимание миллионов зрителей.

«Некоторые считают, что киберспорт — «мыльный пузырь». Но цифры говорят об обратном: аудитория растет даже в условиях экономической турбулентности. Люди ищут доступные формы досуга, а игры предоставляют их. Более того, киберспорт становится частью глобальной цифровой экономики — отказаться от него значит потерять влияние в этом секторе», — резюмировал эксперт.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян пользуются пиратскими версиями игр.