В Москве задержали мужчину, который напал на иностранца на Белорусском вокзале

Мужчина ранил ножом пассажира на Белорусском вокзале в Москве. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Конфликт между двумя незнакомцами произошел в кассовом зале дальнего следования Белорусского вокзала и попал на камеру видеонаблюдения.

Судя по записи, злоумышленник в сером пуховике вскочил на ноги и ударил оппонента кухонным ножом в область шеи. После этого словесная перепалка между мужчинами продолжилась.

Злоумышленника, 46-летнего жителя Брянской области, задержали и доставили в дежурную часть. Пострадавший, которым оказался житель Беларуси, от госпитализации отказался. Гражданину РФ грозит срок за хулиганство, его заключили под стражу.

Ранее дворник убирал снег и напал с ножом на прохожую.