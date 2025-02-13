Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина ранил ножом пассажира на Белорусском вокзале в Москве

В Москве задержали мужчину, который напал на иностранца на Белорусском вокзале

Мужчина ранил ножом пассажира на Белорусском вокзале в Москве. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Конфликт между двумя незнакомцами произошел в кассовом зале дальнего следования Белорусского вокзала и попал на камеру видеонаблюдения.

Судя по записи, злоумышленник в сером пуховике вскочил на ноги и ударил оппонента кухонным ножом в область шеи. После этого словесная перепалка между мужчинами продолжилась.

Злоумышленника, 46-летнего жителя Брянской области, задержали и доставили в дежурную часть. Пострадавший, которым оказался житель Беларуси, от госпитализации отказался. Гражданину РФ грозит срок за хулиганство, его заключили под стражу.

Ранее дворник убирал снег и напал с ножом на прохожую.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами