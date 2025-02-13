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Дворник убирал снег и напал с ножом на прохожую

В Мордовии задержали дворника, напавшего с ножом на прохожую
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Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В Саранске дворник убирал снег во дворе дома и решил ограбить местную жительницу, мужчина ударил женщину ножом и скрылся. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В одну из городских больниц была доставлена 57-летняя жительница Саранска с несколькими ножевыми ранениями. По словам очевидцев, на прохожую напал дворник, чистивший снег во дворе. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в нападении.

60-летний мужчина признался, что во время уборки территории решил ограбить проходившую мимо женщину, он догнал прохожую и несколько раз ударил ее ножом, которым колол лед на улице. Выхватив у потерпевшей сумку, он скрылся с места происшествия. Осмотрев ее содержимое и не найдя кроме сотового телефона ничего ценного, мужчина выбросил украденное. Также он избавился и от смартфона, после безуспешных попыток его разблокировки.

Раненую заметили местные жители, они вызвали скорую помощь, женщину удалось спасти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, дворнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

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