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Безработный эксгибиционист ворвался в студию танцев в Екатеринбурге и напугал учениц

Ura.ru: в Екатеринбурге эксгибиционист ворвался в студию танцев и напугал учениц

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Екатеринбурге мужчина ворвался в студию танцев и оголился перед маленькими ученицами. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Сурикова. Сотрудники службы безопасности торгового центра «Дмитриевский» обратились в полицию с сообщением об эксгибиционисте, который ворвался в студию танцев «Ноубалет» и оголился перед ученицами на лестничной клетке. Сообщается, что девочки испугались и убежали.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам отыскали предполагаемого преступника. Им оказался ранее не судимый 46-летний безработный местный житель. Мужчина признался в эксгибиционизме, его задержали. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.

Ранее в Татарстане пенсионер разделся на глазах у детей, чтобы окунуться в бассейне.

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