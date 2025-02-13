Археологи обнаружили 2000-летнюю маску с изображением Медузы

Археологи на Сицилии обнаружили 2000-летнюю маску с изображением Медузы, пишет Fox News.

В Археологическом парке Долины Храмов на Сицилии, Италия, археологи обнаружили маску, которая, как полагают специалисты, изображает Медузу — знаменитое существо из греческой мифологии. Находка была сделана в ходе раскопок дома поздней республиканской эпохи, который, вероятно, использовался как ремесленная мастерская для производства масок в начале I века до н.э.

Как рассказали историки, Медуза часто использовалась как апотропеический символ, защищающий от зла и негатива.

«Это открытие проливает свет на производственную деятельность и символическую культуру древней Финциады, подчеркивая важность ремесла в римский период», — говорится в заявлении.

Ранее археологи обнаружили руины 2000-летнего римского города под офисным подвалом.