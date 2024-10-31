Больная раком россиянка подарила жилье коллеге, и та выгнала ее 84-летнюю мать

Жительница Волгограда, у которой обнаружили рак, оформила дарственную на свою знакомую вместо матери, которая выплатила большую часть ипотеки. Об этом сообщает V1.ru со ссылкой на племянницу бывшей хозяйки жилья.

По словам девушки, ее тетя работала медсестрой в стоматологии и с 2014 года боролась с раком. Женщина проживала с матерью в квартире, за которую последняя внесла большую часть денег по ипотеке.

В какой-то момент медсестры не стало, и родственники узнали, что в рамках дарственной жилье принадлежит не ее 84-летней матери, а коллеге, которая, по мнению родственников, смогла втереться больной россиянке в доверие. Сама бывшая владелица квартиры из-за осложнений часто жаловалась на провалы в памяти и перемены настроения. Близкие полагают, что новая знакомая воспользовалась ситуацией.

По словам племянницы больной, в октябре текущего года, когда пожилая женщина находилась в квартире, к ней пришла новая владелица с юристом и сожителем. В результате они вытолкали россиянку из дома в халате, после произошедшего ее госпитализировали.

«Просто выкинули человека, поменяли замки и уехали. Планируем дальше подавать в суд», – поделилась девушка.

На данный момент в полиции проводят проверку.

Ранее медик из Воронежа из-за мошенников потеряла четыре квартиры, машину и все деньги.