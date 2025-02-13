Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Педофилу из Челябинской области, который предлагал жертвам наркотики, дали 23 года

В Озёрске осудили педофила, который истязал и накачивал жертв наркотиками
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Челябинской области к 23 годам лишения свободы приговорили насильника, жертвами которого стали двое детей. Об этом говорится на сайте Озерского городского суда.

Педофила из Озерска, известного под инициалами Х.Ю.Ю, осудили за совершение множества преступлений. Среди вменяемых фигуранту статей значатся насильственные действия сексуального характера в отношении детей с причинением тяжкого вреда здоровью, сбыт наркотиков несовершеннолетним, склонение детей к приему алкоголя и наркотиков, истязание и изнасилование детей, а также жестокое обращение с собственным ребенком.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. После отбывания наказания он будет ограничен в свободе еще на 1 год 9 месяцев. Согласно решению суда Х.Ю.Ю предстоит пройти принудительное лечение у врача-психиатра и компенсировать потерпевшим моральный вред. В пользу одной из жертв с преступника взыскали 1,5 млн рублей и 1 млн — в пользу второй.

Ранее отчим-педофил напоил 12-летнюю падчерицу и надругался над ней, когда супруги не было дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами