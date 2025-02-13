Педофилу из Челябинской области, который предлагал жертвам наркотики, дали 23 года

В Челябинской области к 23 годам лишения свободы приговорили насильника, жертвами которого стали двое детей. Об этом говорится на сайте Озерского городского суда.

Педофила из Озерска, известного под инициалами Х.Ю.Ю, осудили за совершение множества преступлений. Среди вменяемых фигуранту статей значатся насильственные действия сексуального характера в отношении детей с причинением тяжкого вреда здоровью, сбыт наркотиков несовершеннолетним, склонение детей к приему алкоголя и наркотиков, истязание и изнасилование детей, а также жестокое обращение с собственным ребенком.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. После отбывания наказания он будет ограничен в свободе еще на 1 год 9 месяцев. Согласно решению суда Х.Ю.Ю предстоит пройти принудительное лечение у врача-психиатра и компенсировать потерпевшим моральный вред. В пользу одной из жертв с преступника взыскали 1,5 млн рублей и 1 млн — в пользу второй.

Ранее отчим-педофил напоил 12-летнюю падчерицу и надругался над ней, когда супруги не было дома.