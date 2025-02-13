В Таиланде россиянин пострадал, скатившись с водной горки, его не спасли

Турист из России не выжил, скатившись с водной горки в Таиланде

Турист из России получил несовместимые с жизнью травмы, катаясь с водной горки в Таиланде, пишет Bangkok Post.

Несчастный случай произошел возле острова Ко Сак в Сиамском заливе вечером 11 февраля. 33-летний Андрей Анганов вышел в море на туристической лодке и скатился с установленной там аквагорки. Он ударился о воду и пожаловался на сильную боль в спине, когда поднялся на борт.

Вскоре мужчина упал в обморок, и члены экипажа вызвали на место спасателей. Те обнаружили россиянина лежащим на палубе судна в бессознательном состоянии, и не нашли у него пульс.

Затем пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу Паттайи. Медики пытались реанимировать мужчину, но спасти его не смогли. Известно, что турист приехал в Таиланд за пару дней до трагедии. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее турист попал в больницу после попытки снять видео со львом для соцсетей.