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В Екатеринбурге проведут уральский форум «Кибербезопасность в финансах»

Уральский форум «Кибербезопасность в финансах» пройдет с 19 по 21 февраля
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Предоставлено Организационным комитетом Уральского форума «Кибербезопасность в финансах»

В Екатеринбурге с 19 по 21 февраля пройдет уральский форум «Кибербезопасность в финансах», где обсудят главные вопросы информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Отмечается, что в мероприятии примут участие представители Банка России и органов власти, а также эксперты финансовых организаций и IT-компаний.

В рамках форума пройдет более 40 тематических сессий и мастер-классов, посвященных защите данных, противодействию мошенничеству, импортозамещению и внедрению отечественных технологий. Как уточнили организаторы форума, одним из ключевых станет пленарное заседание с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которое затронет актуальные вызовы в сфере кибербезопасности.

Закончится форум Демо-днем индустриального центра компетенций «Финансы», в рамках которого российские разработчики и вендоры представят свои инновационные решения для финансовой отрасли.

«Участники смогут познакомиться с последними достижениями в области информационной безопасности, защиты персональных данных и импортозамещения. На Демо-дне будут продемонстрированы практические кейсы ведущих банков и IT-компаний, а также перспективные разработки, которые формируют будущее отечественных технологий», — говорится в сообщении..

Кроме того, для студентов профильных вузов пройдет Молодежная программа. Ее участники представят свои проекты в финале IT-чемпионата «Кибербезопасность в финансах».

Напомним, информационными партнерами мероприятия стали медиахолдинг Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru».

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