В России могут обязать приносить присягу гражданина с 14 лет

Государственная дума рассмотрит законопроект о введении обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий проект был внесен в нижнюю палату членами комитета ГД по делам СНГ в ноябре прошлого года. Правки предлагается внести в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Кроме того, парламентарии предложили закрепить норму, по которой в случае отказа от принесения присяги вердикт о предоставлении российского паспорта будет считаться недействительным.

В настоящий момент решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения иностранцем или лицом без гражданства присяги гражданина Российской Федерации. Если присяга не была принесена в течение года со дня принятия решения о приеме в гражданство, такое решение считается несостоявшимся со дня его принятия.

В документе также говорится, что решение о предоставлении российского паспорта будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его кончиной.

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