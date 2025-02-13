Мужчина обвинил службу знакомств в обмане, потому что потратил $9000 и не нашел жену

WOB: сингапурец потратил $9000 в брачном агентстве, но так и не нашел жену

Мужчина из Сингапура обвинил службу знакомств в мошенничестве после того, как он не смог найти жену, несмотря на то, что потратил $9000, пишет World of Buzz.

43-летний житель Сингапура обратился в брачное агентство, чтобы найти себе жену, так как до этого у него никогда не было серьезных отношений. Однако, потратив $9000 за три года, он так и не смог обрести семейное счастье и теперь обвиняет агентство в обмане.

Первой кандидаткой, с которой его познакомили, стала вьетнамка по имени А Хуа. Мужчина заплатил деньги за оказанную услугу и даже отправился во Вьетнам, чтобы встретиться с ней. Однако выяснилось, что женщина уже была помолвлена с другим мужчиной.

«А Хуа сказала, что если я хочу жениться на ней, то должен сразу заплатить за помолвку и провести свадьбу в следующем месяце. Только тогда она расстанется со своим женихом», — рассказал мужчина.

Второй кандидаткой стала другая вьетнамка — А Лиан. Мужчина заплатил крупную сумму, чтобы привезти ее в Сингапур, но женщине запретили въезд в страну по неизвестным причинам. Это сделало невозможным официальное оформление брака.

Основатель брачного агентства Линь опроверг обвинения, заявив, что за три года они познакомили клиента с более чем 20 женщинами. Он также отрицает, что А Хуа была помолвлена на момент знакомства с клиентом.

«Я в этом бизнесе уже 23 года. Большинству мужчин достаточно одной или двух встреч, но Ван так долго тянет и до сих пор не может жениться. Чья это проблема?» — заявил он.

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