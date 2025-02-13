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«Роснефть» предложила сотрудникам рассказать о воевавших на фронтах ВОВ родственниках

«Роснефть» запустила проект «Великая Отечественная война в истории моей семьи»
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Пресс-служба «Роснефти»

Сотрудникам и ветеранам предприятий «Роснефти» предложили принять участие в проекте «Великая Отечественная война в истории моей семьи», посвященном 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Цель проекта — поиск неизвестной и утерянной информации о ветеранах, тружениках тыла, узниках концлагерей и детях войны.

Первым предприятием «Роснефти», запустившим проект, стала компания «РН-Няганьнефтегаз». В нем также приняли участие ученики «Роснефть-класса». В течение 2025 года решившие поддержать акцию будут присылать в корпоративный музей документы, фотографии и истории своих родственников, связанные с войной.

Сохранившиеся письма с фронта и записи дневников солдат в дальнейшем войдут в проект Музея Победы «Голоса Победы: оживим историю через письма с фронта».

Кроме того, все собранные исторические данные станут основой цикла патриотических мероприятий «РН-Няганьнефтегаз», а также пополнят фонд главного Музея Победы страны, расположенного на Поклонной горе в Москве.

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