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В Китае разогнали четвероногого робота до 10 м/c, поставив рекорд

OC: в Китае создали самого быстрого четвероногого робота, развивающего скорость 10 м/с
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Zhejiang University

В Китае создали самого быстрого четвероногого робота, пишет Oddity Central.

Ученые из Чжэцзянского университета в Китае объявили о новом достижении: их четвероногий робот «Черная пантера» развил постоянную скорость 10м/с, что стало мировым рекордом для машин такого типа. Разработка робота ведется с 2018 года в Международном центре научно-технических инноваций в Ханчжоу. Однако первые шесть лет исследователи сталкивались с серьезными трудностями: при превышении скорости 6 м/с он получал повреждения, такие как разрывы механических «икр» или даже полное разрушение корпуса.

Прорыв стал возможен благодаря многолетним экспериментам. Эксперты изучили суставные и мышечные структуры различных животных и человека, что позволило внести ключевые изменения в конструкцию. Например, были добавлены пружины между суставами ног для смягчения ударов.

Скорость 10 м/с приближает «Черную пантеру» к показателям элитных спринтеров, бегущих стометровку. Однако китайские ученые уже ставят перед собой новую цель — 15 м/с.

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи подчеркивают, что такие скорости пока достижимы только в контролируемых условиях, например на беговой дорожке. Поддержание темпа 10 м/с требует огромных энергозатрат и может повредить робота при беге по твердым поверхностям.

«Черная пантера» весит 38 кг и имеет высоту 0,63 метра. Для сравнения самый быстрый гуманоидный робот в мире ростом 1,7 метра и весом около 30 кг способен развивать скорость лишь 3,6 м/с.

Ранее изображающая из себя робота китаянка стала популярной в соцсетях.

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