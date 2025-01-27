Изображающая из себя робота китаянка стала популярной в соцсетях, пишет Oddity Central.

Женщина, известная в китайских социальных сетях как «девушка-робот», стала настоящей сенсацией благодаря своему уникальному таланту имитировать андроида.

Впервые она привлекла к себе внимание на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Тогда она позировала рядом с гиперреалистичным гуманоидным роботом, вводя в заблуждение зрителей, которые не могли определить, кто из них человек, а кто — машина. С тех пор китаянка стала звездой китайского интернета, создавая подобный контент.

Как пишут СМИ, ее рост составляет около 180 см, а благодаря высоким каблукам и специальному костюму она выглядит еще более внушительно, а узкая талия лишь подчеркивает ее необычный образ.

Хотя модель обычно сохраняет серьезное выражение лица, в одном из видео она не смогла сдержать эмоций и рассмеялась.

Ранее в Китае новый робот удивил людей способностью плавно ходить.