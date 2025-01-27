Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Изображающая из себя робота китаянка стала популярной в соцсетях

OC: китаянка покоряет соцсети, изображая андроида
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Изображающая из себя робота китаянка стала популярной в соцсетях, пишет Oddity Central.

Женщина, известная в китайских социальных сетях как «девушка-робот», стала настоящей сенсацией благодаря своему уникальному таланту имитировать андроида.

Впервые она привлекла к себе внимание на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Тогда она позировала рядом с гиперреалистичным гуманоидным роботом, вводя в заблуждение зрителей, которые не могли определить, кто из них человек, а кто — машина. С тех пор китаянка стала звездой китайского интернета, создавая подобный контент.

Как пишут СМИ, ее рост составляет около 180 см, а благодаря высоким каблукам и специальному костюму она выглядит еще более внушительно, а узкая талия лишь подчеркивает ее необычный образ.

Хотя модель обычно сохраняет серьезное выражение лица, в одном из видео она не смогла сдержать эмоций и рассмеялась.

Ранее в Китае новый робот удивил людей способностью плавно ходить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами