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В Кировской области отец полгода истязал двух дочерей

В Кировской области жена обвинила мужа в истязании дочерей
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Кировской области полгода издевался над двумя несовершеннолетними дочерями, в полицию о происходящем в семье сообщила мать девочек. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, с августа 2024 года по январь 2025-го 39-летний отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически истязал двух дочерей 11 и 14 лет, мужчина бил и пинал девочек.

О происходящем в семье правоохранителям рассказала жена мужчины. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет колонии.

До этого сообщалось, что в Калининградской области отец избивал ремнем и шнуром 13-летнюю дочь. В полицию Советска обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее бывший муж истязает их 13-летнюю дочь. Ранее судимый 35-летний мужчина неоднократно применял к ребенку физическую силу. Также установлено, что домашний тиран избивал бывшую жену. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее россиянка избивала и запирала полуторагодовалую дочь в сундуке.

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