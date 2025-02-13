Врач рассказала, как блины на пиве влияют на здоровье

Нутрициолог Петрова: за раз можно съедать не более двух блинов на пиве

Среди россиян набирает популярность рецепт блинов с добавлением пива. Это делают для придания тесту воздушности, однако такой ингредиент добавляет блюду калорийности. За раз рекомендуется съедать не более двух блинов на пиве, а после необходимо добавить физическую нагрузку, рассказала 360.ru нутрициолог Наталья Петрова.

Пиво в тесте выделяет углекислый газ, что делает его естественным разрыхлителем – именно поэтому многим полюбился такой рецепт, отметила специалист.

«Но нужно помнить, что таких блинчиков лучше съедать не больше двух и в обед, а потом не забыть пройти 10 000 шагов в среднем темпе, — отметила Петрова. — Ингредиенты в блинах нельзя отнести к низкокалорийным».

Чаще всего тесто для блинов делают из кефира или молока, яиц, сахара, муки, дрожжей, подсолнечного масла. Чтобы «облегчить» блюдо можно взять муку грубого помола и сахарозаменители, а также выбрать более полезную начинку. Врач порекомендовала использовать для этого ягоды, а также творог и йогурты низкой жирности.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала «Газете.Ru», что употребление блинов на пиве способствует образованию отеков и набору веса за счет содержания соли и пивных дрожжей. К тому же, пиво — это газированный напиток, он раздражает наш желудок, а это способствует тому, что хочется больше съесть таких блинов. Она посоветовала выбирать классический способ приготовления блинов.

Врачи ранее объяснили, как приготовить полезные блины, которые не вредят фигуре и коже.