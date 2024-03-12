Врачи рассказали, как приготовить полезные блины, которые не вредят фигуре и коже

Сделать блины более полезным блюдом можно, если добавить к обычной пшеничной муке высшего сорта цельнозерновую. К примеру, тесто может на 30-50% состоять из льняной муки, считает врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. При этом важно не переедать и использовать максимально полезные наполнители, отметила она в беседе с телеканалом «360».

При проблемах с кожей лучше готовить блины на сыворотке или аквафабе – жидкости, образующейся при варке или консервировании бобовых. Если у человека акне, то ему часто запрещено мучное и сладкое, поэтому желательно использовать при приготовлении блинов растительные аналоги молока и льняную муку – в этом случае, по словам Диановой, прыщи не обострятся.

В зависимости от размера и веса блинов за один раз можно съесть от двух до четырех блинов и не больше, подчеркнула врач. Если речь идет о завтраке, то лучше ограничиться двумя-тремя тонкими блинчиками и добавить к ним зерненный творог и фруктовый салат. При желании творог можно заменить на рыбу или икру, а фрукты – на огурец или помидор.

«Все, у вас идеальный и сбалансированный завтрак. Это идеальный баланс», — заявила гастроэнтеролог.

При акне к диетическим блинам полезно добавлять урбеч, лучше всего – кунжутный, а также тахинную пасту, хумус и растительную сгущенку.

«Фрукты, орехи и на растительном [аналоге молока] полностью постные блинчики, и это очень вкусно, достойно, питательно, сытно — это ключевое слово. Вот эти три элемента надо соблюсти», — заключила Дианова.

Напомним, диетологи также рекомендуют при приготовлении блинов смешивать пшеничную муку с другими видами – к примеру, с овсяной, которая содержит полезные для здоровья холин и биотин.

Россияне ранее рассказали о любимых начинках блинов на Масленицу.