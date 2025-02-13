Россиянина накажут за кричащего от скуки кота, который беспокоил соседей

Жителя Благовещенска оштрафуют за оставление кота в квартире без присмотра

Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности за то, что он оставил своего кота дома без присмотра. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Амурской области.

Как сообщили в ведомстве, благовещенец уехал на неделю и оставил своего кота в запертой квартире. Животное долгое время кричало, что привлекло внимание соседей. Они вызвали полицию и вскрыли квартиру мужчины.

Ветеринары осмотрели животное и не выявили ничего опасного — кот выглядел здоровым, а по квартире расставлены миски с едой и водой. Оказалось, коту было просто скучно.

Несмотря на то, что питомец не пострадал, хозяина все же ждет административная ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. По словам начальника регионального управления ветеринарии Сергея Самохвалова, владелец кота существенно нарушил права соседей.

«От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам. Подумать о том, куда пристроить животное на время отпуска и где взять деньги на его лечение в случае болезни, нужно до того, как в доме появится котенок или щенок», — заключил Самохвалов.

Кота забрали на передержку волонтеры. После возвращения благовещенец сможет забрать своего питомца.

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