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Обиженным влюбленным предложили за $5 скормить совам крысу с именем их бывших

В Канаде совместили защиту сов и День влюбленных для обиженных людей
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Spotted owl/Shutterstock/FOTODOM

За $5 отвергнутые и недовольные влюбленные могут насладиться, получив крысу, названную в честь их бывших, и скормить ее северной пятнистой неясыти. Как пишет The Guardian, заводчик из Британской Колумбии проводит кампанию No regRATS в преддверии Дня святого Валентина, обещая фото с кормлением неясыти тушками крыс за донаты.

Эти птицы находятся на грани исчезновения из-за промышленной вырубки леса на юго-западе Британской Колумбии. Активисты тщетно пытались призвать правительство к ответу. Они считают, что законы об охраняемых видах не смогли предотвратить исчезновение сов (неясытей).

Попытки возродить популяцию провалились. Пара неясытей, выпущенных по программе разведения, прожила только нескольких месяцев в диких условиях.

Программа разведения с ограниченным финансированием рассматривается как последняя надежда на возвращение сов в дикую природу и возрождение популяции, которую называют «барометром здоровья старовозрастных экосистем».

Тем не менее инициатива с кормлением крысами сов в День Влюбленных вызвала гнев фанатов крыс. Заводчики сов оправдались: грызуны составляют большую часть рациона их подопечных.

«Они в любом случае будут есть крыс. Мы просто пытаемся немного развлечься и собрать средства, чтобы продолжить заботиться о совах, — заявили они — Не поймите нас неправильно, мы тоже любим крыс».

Но очень многим канадцам идея понравилась. Один из участников акции написал: «Удовлетворение от того, что назвал крысу в честь того, кто причинил тебе боль, и сказал, что крыса будет съедена!!!! А потом получить фотографию? Бесценно». Он также добавил, что это идеальный сбор средств, и чувствуется, что деньги были потрачены не зря.

Ранее исследователи назвали самого прожорливого хищника на Земле.

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