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Опоссум попал в ветклинику после того, как съел оставленный на улице шоколадный торт

В США ветеринары спасли опоссума, который наелся шоколадного торта
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Nebraska Wildlife Rehab

В США спасли опоссума после того, как он наелся шоколадного торта. Об этом пишет Forbes.

Ким Доггетт, агент по недвижимости из Омахи, штат Небраска, увидела опоссума своими глазами, когда ее сын вышел на открытую террасу дома, чтобы оставить там шарики с арахисовым маслом.

«Мы много готовим, и когда в холодильнике заканчивается место, мы просто выставляем еду на улице зимой», — объяснила американка.

Оказалось, что животное полакомилось шоколадным тортом, и Ким, зная о токсичности шоколада для собак, забеспокоилась о здоровье опоссума и обратилась за помощью.

При осмотре ветеринары обнаружили у зверька не только переедание, но и отравление свинцом. Сейчас он проходит лечение от последствий поглощения большого количества сладкого и токсикоза.

Организация Nebraska Wildlife Rehab взяла опоссума под свою опеку. Ожидается, что в конце марта животное будет готово к возвращению в дикую природу. Семья пообещала в будущем соблюдать меры предосторожности, выставляя еду на улицу.

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