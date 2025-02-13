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Стало известно, сколько россиянам стоит сходить на свидание в 2025 году

Большинство мужчин тратят на свидание от 2 до 4 тысяч рублей
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ЮMoney

Свидания бывают у 65% опрошенных россиян — чаще всего в барах, ресторанах или парках. Мужчины больше тратят на само свидание, а женщины — на подготовку. Это показало исследование кошелька ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

О том, что обычно сами инициируют встречи, рассказали 60% опрошенных мужчин и 32% женщин. Треть мужчин отметила, что инициатива зависит от повода, а 10% сказали, что на свидание их зовут женщины.

В то же время 48% участниц опроса сообщили, что ходят на свидания только по приглашению партнера. Еще 20% женщин согласились, что важную роль играет повод.

Подарков на свидании чаще ждут женщины. По словам 38% мужчин, они обычно приносят на встречу цветы, 16% приходят без подарка, а 25% дарят что-то только в честь праздника. Примерно у 11% это конфеты, а у 10% — украшения.

При этом 43% женщин приходят на свидание без подарка, а 37% делают подарки исключительно по праздникам. Только 20% участниц опроса сказали, что обычно дарят спутнику сувенир или небольшой подарок.

Самые популярные места для свиданий — кафе, бары и рестораны: их выбирают 52% мужчин и 45% женщин. Свидания у себя или у партнера дома предпочитают 26% мужчин и 23% женщин, прогулки в парке популярны среди 12% мужчин и 18% женщин.

Дальше в рейтинге — кинотеатры (их выбирают 5% мужчин и 8% женщин), театры (по 3%) и музеи (2% мужчин и 3% женщин). Среди свободных вариантов ответов мужчины также называли гостиницы, гараж и машину, а женщины — каток, квесты или путешествие.

Большинство мужчин (58%) предпочитают платить на свидании и за себя, и за свою спутницу. По мнению 18% участников опроса, оплата счёта зависит от повода, еще 10% мужчин делят счет пополам, а 8% думают, что платить должен тот, кто приглашает. И всего 6% считают, что счет должна оплачивать женщина.

Почти половина женщин (47%) согласны, что мужчина должен взять на себя все расходы на свидании. Треть участниц опроса считают, что оплата счета зависит от ситуации, а по мнению 10%, платить должен тот, кто пригласил. Только 7% женщин готовы поделить счет на двоих, а 3% могут оплатить все сами. Еще 2% отметили, что мужчина должен заплатить не только за ужин и развлечения, но и за транспорт.

Большинство мужчин (43%) тратят на свидание от двух до четырех тысяч рублей. Еще 27% респондентов назвали сумму от пяти до семи тысяч, 14% — от 500 рублей до тысячи, а 11% — от восьми до десяти тысяч рублей. Выделить на свидание больше 25 тысяч рублей готовы 3% опрошенных, а 2% мужчин обычно не тратят ничего.

В то же время почти половина женщин (47%) практически не тратят деньги на свиданиях. Еще 23% назвали сумму от двух до четырех тысяч рублей, 17% — от 500 до тысячи рублей, а 12% — от пяти до семи тысяч рублей. Только 1% опрошенных тратят больше 25 тысяч рублей.

С 1 января по 10 февраля 2025 года средний чек в салонах красоты составил 2265 рублей — это на 10% больше, чем за тот же период 2024 года. Число оплат в салонах выросло за указанный период снизилось на 6% год к году. Средний чек за маникюр увеличился на 9%, до 1 695 рублей, а платежей стало на 2% меньше.

В то же время средний чек за услуги химчистки составил 1605 рублей (+10% год к году), а число платежей снизилось на 3%. Покупок букетов цветов стало на 7% больше, средний чек увеличился на 9%, до 2 755 рублей за букет. Число оплат в такси перед праздником выросло на 3%, а средний чек стал выше на 8% и составил 612 рублей.

Число покупок билетов в кино выросло на 9%, а средний чек составил 601 рубль (+9%). Количество платежей за билеты в театр снизилось на 20%, а средний чек достиг 1367 рублей (+13%).

В этом году перед Днем всех влюбленных число покупок популярных подарков – мягких игрушек, открыток «валентинок», подарочных сертификатов – показывает динамику снижения. Так, с 1 января по 10 февраля на 10% снизилось количество покупок подарочных сертификатов. Средний чек стал на 11% больше и составил 2 980 рублей. Число покупок мягких игрушек перед праздником стало на 12% меньше, чем годом ранее, а средний чек стал выше на 12% и составил 903 рубля.

Число покупок валентинок снизилось на 30%, средний чек стал ниже на 1% и составил 137 рублей. Эксперты связывают это со снижением значимости Дня Валентина с каждым годом и переноса покупки подарков на другие весенние праздники.

Таким образом, чтобы собраться на свидание, мужчина потратит в среднем 7 952 рублей — с учетом сборов (химчистка), подарка, букета цветов и оплаты такси, но без учета оплаты счета в кафе или ресторане. Женщина на сборы перед свиданием, куда входит салон красоты, маникюр, подготовка наряда, в среднем потратит 5565 рублей. Если учитывать расходы на ужин в ресторане, стоимость свидания для мужчины может стать вдвое выше, чем для женщины.

Ранее россиянам дали советы, что приготовить на романтический ужин 14 февраля.

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